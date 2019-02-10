الأهلي يخوض أولى تدريباته في تنزانيا.. اليوم

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يخوض فريق النادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، أول مران له بالعاصمة التنزانية دار السلام، استعدادا للمواجهة المهمة أمام فريق "سيمبا" في الثالثة من عصر بعد غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا، وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز وحصد النقاط الثلاث بهدف الصعود "نظريا" للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
كانت بعثة الأهلي وصلت إلىتنزانيا فجر اليوم، حيث أقلعت البعثة من مطار القاهرة في العاشرة، مساء أمس السبت.
ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، وتضم قائمة الفريق، 21 لاعبا هم: شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.
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