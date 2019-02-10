الزمالك يجهز النقاز لبطل الجزائر.. و5 ملايين لا تقنع إبراهيم بالتجديد

كتب - مصطفى جويلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته اليوم للقاء حسين داى الجزائرى المقرر له يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون راحة بعد مباراة النجوم التى أقيمت مساء أمس بملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن يجرى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس اختبارًا طبيًا للظهير الأيمن حمدى النقاز والذى تم استبعاده من لقاء النجوم بسبب شعوره بآلام فى القدم ورفض الجهاز الفنى من مشاركته فى اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة خصوصا أن جروس يرغب الدفع به فى لقاء حسين داى للاستفادة من خبرته نظرًا لأهمية اللقاء الذى يسعى فيه الجهاز لتحقيق أول فوز له بعد الخسارة فى

الجولة الأولى من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونجح جروس فى الحصول على تسجيل للقاء حسين داى أمام بترو أتلتيكو الإنجولى وفاز فيه الفريق الجزائرى بهدفين مقابل هدف لدراسته وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة المهمة.

على صعيد آخر واجه محمد إبراهيم كابتن الفريق انتقادات حادة من الجماهير البيضاء بعد أن كشف المستشار ترك آل الشيخ مالك نادى بيراميدز أن هناك مفاوضات كانت تجرى مع اللاعب قبل بداية الموسم الحالى لانتقال إبراهيم إلى صفوف النادى الأهلى ولكنها توقفت بعد الخلاف الذى

حدث بين ترك ومجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب وهو ما أصاب الجماهير بصدمة شديدة، خصوصًا أن إبراهيم أحد أبناء النادى والذى سبق وأكد أنه لا يمكن أن ينتقل إلى النادى المنافس.

على جانب آخر عرض مسئولو نادى الزمالك مبلغ 5 ملايين جنيه على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض لتمديد عقده مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ورفض محمد إبراهيم تمديد عقده مع الزمالك مطالباً بمساواته مع الفئة الأولى بالفريق، مثل طارق حامد وكهربا ليفاجأ اللاعب أن الأخير مازال يتقاضى حتى الآن 2 مليون جنيه سنويًا.

وكشفت المفاوضات أن إدارة الكرة بالزمالك برئاسة أمير مرتضى وضعت عددًا من الشروط حول ضم لاعب للفئة الأولى فى العقود بالفريق على رأسها انضمامه بشكل دورى للمنتخب بجانب أرقامه التى حققها مع الفريق خلال مشاركاته وأن يكون رقم 1 فى مركزه بالفريق.