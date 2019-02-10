حكام مباراة الزمالك وحسين داي الجزائري بكأس الكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة الزمالك وفريق نصر حسين داي بطل الجزائر، ضمن مباريات الجولة الثانية للكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأربعاء المقبل، الموافق 13 فبراير الجاري، على ملعب برج العرب.
ويتكون الطاقم التحكيمي من الغاني دانيال لارييا حكم ساحة، ويعاونه المساعدالأول أبيل بابا من نيجيريا، المساعد الثاني سوريو فاتسوان من ليسوتو، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجيريا.
ويراقب اللقاء التنزاني أحمد أدي مجواي دا، بينما مراقب الحكام السوداني محمد آدم حامد.
ومن المقرر أن يصل الطاقم التحكيمي، ومراقب المباراة
وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري إلى القاهرة في السادسة من مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الجزائري مباشرة إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الزمالك المقررة إقامته الأربعاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية.
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