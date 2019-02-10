الأهلي يستبعد سعد سمير من رحلة تنزانيا

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غاب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.
وأدى اللاعب جلسة تأهيل في «الجيم» صباحاليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقبلة.
ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.
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