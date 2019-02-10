تعرف على مواعيد مباريات..اليوم

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات ببطولات أوروبا والدوري الممتاز وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالتالى: الدوري الممتاز وادي دجلة مع الاتحاد السكندري 6:00 مساء الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير مع ليستر سيتي 3:30 عصرا مانشستر سيتي مع تشيلسي 6:00 مساء الدوري الإسباني ليجانيس مع ريـال بيتيس 1:00 ظهرا فالنسيا مع ريـال سوسييداد 5:00 مساء إشبيلية مع إيبار 7:15 مساء أتلتيك بيلباو مع برشلونة 9:45 مساء الدوري الإيطالي بولونيا مع جنوى 1:30 ظهرا أتلانتا مع سبال 4:00 عصرا تورينو مع أودينيزي 4:00 عصرا سامبدوريا مع فروسينوني 4:00 عصرا ساسولو مع يوفنتوس 7:00 مساء ميلان مع كالياري 9:30 مساء الدوري الألماني فيردر بريمن مع أوجسبورج 4:30 عصرا فورتونا دوسلدورف مع شتوتجارت 7:00 مساء الدوري الفرنسي مونبلييه مع موناكو 4:00 عصرا

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