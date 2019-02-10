رياضة | يوفنتوس يسعى لتضميد جراحه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى لتضميد جراحه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر في أن يستغل تعثر أقرب منافسيه نابولي (تعادل 0-0 مع فيورنتينا)، وتجنب المزيد من الإحراج عندما يحل اليوم الأحد ضيفاً على ساسوولو في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل 10 أيام على مواجهته المرتقبة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



واهتزت صورة يوفنتوس في مباراتيه الأخيرتين، حين فقد الأمل بإحراز الثلاثية هذا الموسم، بتنازله عن لقب مسابقة الكأس التي توج بها في المواسم الأربعة الماضية، بعد خسارته الكبيرة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة، ثم أتبع ذلك السبت الماضي بتعادل مخيب في الدوري على أرضه ضد بارما 3-3 بعدما كان متقدماً 2-0 و3-1.

وخلافاً لمباراة الكأس ضد أتالانتا، قدم يوفنتوس أداء هجومياً جيداً ضد بارما بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية وأصبح أول من فريق "السيدة العجوز" يسجل 17 هدفاً في 22 مرحلة منذ الفرنسي دافيد تريزيغيه موسم 2005-2006 (أنهاه بـ23 هدفاً).

لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بدا مهزوزاً دفاعياً في غياب ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني المصابين والمغربي مهدي بنعطية المنتقل إلى الدحيل، فيما لم يحصل اللاعب الجديد القديم الأوروغوياني مارتن كاسيريس، الذي لعب أساسياً، على وقت كافٍ للتأقلم مع زملائه الجدد.

ولن تكون مباراة الأحد ضد ساسوولو سهلة على يوفنتوس رغم أن "البيانكونيري" فاز بالمواجهات الست الأخيرة بينهما، وسجل فيها 19 هدفاً مقابل 3 فقط في شباكه.

وعلى رغم احتلاله المركز الحادي عشر حالياً، إلا أن فريق منطقة مودينا لم يخسر سوى مرتين في الجولات التسع الأخيرة، ويتخلف بفارق 6 نقاط فقط عن ميلان، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.