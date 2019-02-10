رياضة | نيمار يقترب من الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقترب من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، يفكر في خوض تجربة احترافية جديدة، بعيداً عن العودة إلى الدوري الإسباني.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي الإلكتروني، إنه في حالة مغادرة نيمار لسان جيرمان، فإنه قد يسلك طريقاً آخر، بعيداً عن فرنسا وإسبانيا، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت العديد من التقارير ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة، في حين أشارت أخرى إلى أن ريال مدريد يضع أنظاره صوب اللاعب البرازيلي في حالة مغادرته لسان جيرمان.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن أيام نيمار في سان جيرمان باتت معددة، والميركاتو الصيفي المقبل سيكون حاسماً في تحديد مستقبل أغلى لاعب في العالم.

وأشارت الصحف البريطانية في الأيام الماضية إلى وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم نيمار، وهو ما أكده الموقع الفرنسي، مشدداً على أن النجم البرازيلي لا يستبعد خوض مغامرة جديدة في مسيرته مع "الشياطين الحمر".