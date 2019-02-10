اونلاين | يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

اليوم انتم على موعد في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة مع قمة إنجليزية جديدة بين فريقين من أقوى الفرق في العالم، مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث يلتقي الفريقين على استاد الاتحاد معقل السيتي، اليوم الأحد 10 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد.

يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

لايف يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حقق السماوي فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، ويسعى السيتي لتحقيق الإنتصار اليوم، لتصدر جدول البريميرليج مؤقتًا، متساويًا بنفس النقاط مع الريدز الذي فاز بالأمس على بورنموث واستعاد الصدارة، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

على الجانب الأخر تشيلسي الذي قدم بداية رائعة في الدوري هذا الموسم، تراجعت نتائجه في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق هدرسفيلد وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

وسيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيلعب لابورت في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب الفرنسي، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 في بث حي ومباشر.