اونلاين | مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب الأسطورة LIVE تابع لايف| توتنهام ضد ليستر سيتي ستار

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تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة توتنهام وليستر سيتي وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.

ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "وايت هارت لين" في تمام الساعة 3:30 عصرًا على قنوات "بي إن سبورت2".

ويتطلع توتنهام إلي انتصار مهم أمام نادي ليستر سيتي من أجل استعادة حظوظه في المنافسة من جديد علي اللقب، خصوصًا مع تعثر الليفر، وأيضًا دخول السيتي في المنافسة، وبات الفارق قليل بينه وبين المتصدرين.