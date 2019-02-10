شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..سولاي يتشابه مع زين الدين زيدان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشارت تقارير صحفية إسبانية أن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أرقامه متساوية مع زين الدين زيدان مدرب الملكي الأسبق في بداية عهده مع الفريق.

هذا وفقا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو أن بعد مرور 25 مباراة على تواجد سولاري كمدير فني للريال، أصبحت أرقامه مشابهة لما وصل إليه الفرنسي زيدان في نفس عدد المباريات.

وأضافت الصحيفة أن بدايات الثنائي متشابهة، حيث أن كلا منهما قد تم تصعيده من تدريب فريق الكاستيا إلى الفريق الأول، فزيدان قاد ريال مدريد بعد رحيل رافائيل بينيتيز بسبب النتائج السيئة وسولاري تولى المهمة بعد رحيل جولين لوبيتيجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان حقق في أول 25 مباراة مع ريال مدريد 20 فوز، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين على الرغم من عدم استكماله بطولة كأس ملك إسبانيا مثل سولاري بسبب إقصاء الفريق بعد مشاركة دينيس تشيرشيف أمام قادش قبل وصوله في موسم 2015-2016.

وأوضحت أن سولاري لديه نفس أرقام المدرب الفرنسي، ولكن في أولى مواسم زيدان كانت النهاية لصالح برشلونة محليا بالفوز ببطولتي الدوري والكأس ونجح ريال مدريد في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا.