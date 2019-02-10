موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج والقنوات الناقلة

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الخليج 365- يستضيف اليوم فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في أقوى مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقام على ملعب "الاتحاد".

ويأمل السيتي في الفوز على تشيلسي لاستمرار الضغط على ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يسعى تشيلسي لعدم تلقيه هزيمة مرى أخرى بعد تعرضه لخسارتين في شهر يناير المنقضي.

وسيكون الثنائي كيفين دي بروين والأرجنتيني أجويرو جاهزان للمشاركة مع السيتي في هذه المباراة بعد غيابهم عن لقاء الدور الأول، بينما يعتمد تشيلسي على الوافد الجديد هيجواين برفقة البلجيكي إيدن هازارد.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع.

نتيجة مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وتشيلسي

نجح تشيلسي في الفوز على السيتي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة 6

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج

تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 2