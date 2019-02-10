شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل
الخليج 365- تقام اليوم الأحد 10 / 2 / 2019، العديد من المباريات الهالمة في مختلف البطولات والدوريات العالمية، أهم المبايات تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز " مواعيد مباريات اليوم.
الدوري الإنجليزي
(توتنهام – ليستر سيتي) الساعة 3:30
beIN SPORTS HD 2
(مانشستر سيتي – تشيلسي) الساعة 6
beIN SPORTS HD 2
الدوري الأسباني
(ليجانيس – ريال بيتيس) الساعة 1
beIN SPORTS HD 3
(فالنسيا – ريال سوسيداد) الساعة 5:15
beIN SPORTS HD 3
(إشبيلية – إيبار) الساعة 7:30
beIN SPORTS HD 3
(برشلونة – إتلتيك بيلباو) الساعة 9:45
beIN SPORTS HD 3
الدوري الألماني
(فيردر بريمن – أوجسبورج) الساعة 4:30
(ساسولو – يوفنتوس) الساعة 7
beIN SPORTS HD 4
( ميلان – كالياري) الساعة 9:30
beIN SPORTS HD 4
الدوري الفرنسي
(مونبيليه – موناكو) الساعة 4
beIN SPORTS HD 6
( نيس – ليون) الساعة 10
beIN SPORTS HD 6
(وادي دجلة – الاتحاد السكندري) الساعة 6
On sport
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