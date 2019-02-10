شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الإيقاف يلاحق جاريث بيل والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 355 - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، يواجه خطر الإيقاف بعد احتفاله في مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد بديربي العاصمة مساء أمس السبت.

واحتفل جاريث بيل بالهدف الذي سجله في أتلتيكو مدريد، بعدما وضع يده اليسرى على المرفق الأيمن، وهو ما اعتبرته الجماهير احتفال غير أخلاقي.

وقالت صحيفة ماركا، إنه في حالة فتح تحقيق بالاتحاد الإسباني حول ما قام به جاريث بيل أثناء احتفاله بالهدف، سيتم إيقافه لمدة لا تقل عن 10 مباريات

وسجل جاريث بيل هدف ريال مدريد الهدف الثالث في شباك أتلتيكو مدريد بالديربي، في اللقاء الذي انتهى بثلاثية مقابل هدف لصالح الملكي.