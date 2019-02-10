شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الإيقاف يلاحق جاريث بيل والان مع التفاصيل
السعودية نيوز 355 - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، يواجه خطر الإيقاف بعد احتفاله في مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد بديربي العاصمة مساء أمس السبت.
واحتفل جاريث بيل بالهدف الذي سجله في أتلتيكو مدريد، بعدما وضع يده اليسرى على المرفق الأيمن، وهو ما اعتبرته الجماهير احتفال غير أخلاقي.
وقالت صحيفة ماركا، إنه في حالة فتح تحقيق بالاتحاد الإسباني حول ما قام به جاريث بيل أثناء احتفاله بالهدف، سيتم إيقافه لمدة لا تقل عن 10 مباريات
وسجل جاريث بيل هدف ريال مدريد الهدف الثالث في شباك أتلتيكو مدريد بالديربي، في اللقاء الذي انتهى بثلاثية مقابل هدف لصالح الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر خطر الإيقاف يلاحق جاريث بيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.