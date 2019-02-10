انت الان تتابع كلوب يحدد مايريده من صلاح عقب مباراة بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ ص

أعلن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، ما يريده من نجمه محمد صلاح هذا الموسم، عقب نهاية المباراة أمام بورنموث في الجولة الـ25 من البريميرليج، أمس، السبت. وأشاد المدير الفني الألماني كثيرا بأداء اللاعب المصري الذي أحرز هدف الفريق الثالث، ليعود "الريدز" إلى صدارة الترتيب، ويبقي على المنافسة الضارية مع مانشستر سيتي. ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ويبدو على طريق الاحتفاظ بلقب هداف "البريميرليغ" للعام الثاني على التوالي. وقال كلوب: "أرقام صلاح جيدة.. لكن الأداء كان جيدا بالفعل. .لقد قدم مباراة رائعة".

وأوضح في تعليقات نشرها موقع "ليفربول إيكو": هذه كرة القدم التي يستطيع تقديمها، ونريد منه تقديمها، إنه يشارك في كل شيء وليس فقط إحراز الأهداف".وتابع مدرب ليفربول: "في بعض الأحيان يتراجع إلى الخلف، ويتحرك في مساحات ضيقة، ويتواجد على الأطراف.. كل تلك الأشياء.. هذا بالضبط كيف يلعب، وقد فعل ذلك بطريقة رائعة".وعن