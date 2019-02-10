كيف انتصر تركي آل الشيخ على مجلس الأهلي؟

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رغم استجابة تركي لمقترح الجبلاية لإنهاء أزمة الدوري، رفض مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، مقترح تبديل مباراة بيراميدز في الدوري بخوضها في الكأس لإنهاء الأزمة

أنهت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أزمة مؤجلات الدوري المصري، بإعلانه رسميًا تأجيل مواجهة الأهلي ونظيره بيراميدز، المحدد لها يوم 28 فبراير إلى ما بعد لقاء القمة بين الأحمر والزمالك في 30 مارس المقبل، ووفقًا لبيان رسمي لاتحاد الكرة: «بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة، وفقًا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة».

بداية الأزمة بدأت الأزمة عندما أصدر نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس، كما هاجم تركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس الاتحاد العربي لكرة

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما أصدر نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس، كما هاجم تركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الجبلاية طالبًا منهم «تنظيم دوريين»، واحد يلعب فيه الـ17 فريقا وآخر امنحوه لمن في بالكم»، وقال: «هل المقصود تفضيل فريق على فريق، من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والفريق الأحمر حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول».

تضامن الزمالك

الزمالك أعلن تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة، وقال رئيس الأبيض: «على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري».





وبعدها أصدر الأهلي بيانا قال فيه إن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأضاف بيان النادي أنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وفي اجتماع مجلس اتحاد الكرة الأخير مع أندية الدوري، التي أقيم الأربعاء الماضي، ناقش الجبلاية اقتراحا يقضى باستبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري يوم 28 فبراير المقبل، بمباراة الفريقين في دور الـ16 كأس مصر، وتم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمراجعة جدول الدوري بعد طلب ناديي الزمالك وبيراميدز بحيث يتم مراعاة طلبهما بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

بيان بيراميدز

وبعد اجتماع الجبلاية، أصدر نادي بيراميدز بيانًا قال فيه: «إن كان هناك فكرة لدي اتحاد الكرة بإقامة مباراة فريقنا أمام الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر بدلًا من إقامتها بالدوري، وبناء عليه تؤجل مباراة الفريقين بالدوري إلى ما بعد خوض لقاء الأهلي مع الزمالك بالدوري فإن هذا طلبنا من البداية.. وبذلك يكون النادي حصل على ما أراد دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ودون المساس بحقوق جميع الأندية، موضحا أن إدارة النادي حريصة على هذا الأمر تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع».

تركي آل الشيخ يرد

وعلق تركي آل الشيخ على هذا الاقتراح وقال في تصريحات تليفزيونية إنه كان هناك مرونة من جانب اتحاد الكرة لحل الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن فرق الدوري «اتدبست» في الجدول الموضوع، وأن حل اتحاد الكرة بلعب مباراة الأهلي في الكأس بدلا من الدوري، منطقي، وسنرحب بهذا الأمر، وقال إنه في حال عدم الموافقة على اقتراح اتحاد الكرة سيعلم حينها أنه يوجد نية لعدم التعاون من أجل تخريب مسابقة الدوري من الأندية الأخرى.

رفض الأهلي

ورغم استجابة تركي آل الشيخ لمقترح الجبلاية لإنهاء أزمة الدوري، فإن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفض مقترح تبديل مباراة بيراميدز في الدوري بخوضها في الكأس، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء بجدول الدوري الذي تم إخطاره به في يناير الماضي وتم تحديد يوم 28 فبراير فيه لمواجهة الأحمر مع بيراميدز بالدوري وليس بالكأس.

بيان الأهلي

واتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي عددًا من القرارات الهامة صباح يوم السبت ومن بين 8 قرارات صدرت عن كان البند السادس يتحدث عن رفض قاطع لتبديل مباراة بيراميدز لتصبح مواجهة في بطولة كأس مصر بدلًا من مباراة الدوري، موقف الأهلي ورده جاء مبكرًا قبل قرار اتحاد الكرة في البيان وتحديدًا في نفس البند وهو البند السادس والذي جاء نصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه".



في النهائية من المنتصر في أزمة مؤجلات الدوري؟.. نادي بيراميدز بعد أن قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراته أمام الفريق الأحمر إلى مابعد لقاء القمة، وهو ما كان يطالب به بيراميدز في الفترة السابقة، وهدد بأنه لن يلعب مباراته مع الأهلي إلا بعدما أن يواجه الأخير الزمالك؟ أم الأهلي الذي فتح الباب أمام اتحاد الكرة ورحب بتأجيل مباراته أمام بيراميدز إلى ما بعد يوم 30 مارس حسب السطور الأخيرة في البند السابق ذكره، وتراجع عن فكرة عدم المساس بجدول الدوري التي تبناها في بداية الأزمة.