شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حسين داي تصل القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري إلى القاهرة في السادسة من مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الجزائري مباشرة إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الزمالك المقررة إقامته الأربعاء المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب في الجوله الثانية لكأس الكونفيدرالية.

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