بالفيديو.. لحظة الاعتداء على مشجع للريال من جماهير اتلتيكو مدريد

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اعتداء جماهير اتلتيكو مدريد، بالضرب على لريال مدريد بعد نهاية الديربي التي انتهت بفوز الملكي في الدوري الإسباني 3-1 أمس السبت.
وأظهر مقطع الفيديو حالة العداء الشديد لدى جماهير أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة.
وكانت جماهير أتلتيكو مدريد، أثناء تواجدهم في المدرجات، يطلقون بصافرات الاستهجان ضد حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا.
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