شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة تعليقا على بيان الأهلي: الأولمبية "مالهاش سطلن علينا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق اتحاد الكرة على بيان النادى الأهلى خلال الساعات الماضية الذى تضمن تقديم شكوى ضد الجبلاية إلى الكاف واللجنة الأولمبية بسبب حضور رئيس الزمالك اجتماع الأندية مؤخرا.

وقال مصدر باتحاد الكرة:" اجتماع الأندية الأخير كان تشاوريا ولم نرسل استدعاء رسمى لرئيس الزمالك ، الذى حضر بشكل ودى بدليل أنه لم يوقع على ورقة رسمى أو قرار رسمى".

تابع :" أن اللجنة الأولمبية ليس لها سلطان على اتحاد الكرة أو أى اتحاد رياضى" مؤكدا أنه لا يوجد أى نص فى قانون الرياضة ينص على خضوع اتحاد الكرة للجنة الاولمبية