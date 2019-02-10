الصحف الإسبانية تهلل لانتصار الريال على أتليتكو بالثلاثة

جدة - عمرو شويل هللت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 للفوز الكبير الذى حققه فريق ريال مدريد الإسباني مساء السبت على حساب أتليتكو مدريد فى المباراة التى جمعتهما وانتهت بثلاثة أهداف لهدف.

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة المثيرة التى أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى.

تقدم اولا الريال عبر كاسيميرو فى الدقيقة 15 من مقصية مزدوجة، ونجح جريزمان فى التعادل فى الدقيقة 25 بعد أن عاد الحكم لتقنية الفيديو لإحتساب الهدف، وأعاد القائد سيرجيو راموس التقدم مجددا للملكى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

فى الشوط الثانى نجح البديل جاريث بيل فى تأمين فوز الريال بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 74.

بتلك النتيجة رفع الريال رصيده إلى 45 نقطة فى المركز الثانى، ويزيح أتلتيكو من الوصافة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وقالت صحيفة ماركا فى صدر صفحتها الرئيسية العناوين التالية..