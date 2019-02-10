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شكرا لقرائتكم الصحف الإسبانية تهلل لانتصار الريال على أتليتكو بالثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هللت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 للفوز الكبير الذى حققه فريق ريال مدريد الإسباني مساء السبت على حساب أتليتكو مدريد فى المباراة التى جمعتهما وانتهت بثلاثة أهداف لهدف.
حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة المثيرة التى أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى.
تقدم اولا الريال عبر كاسيميرو فى الدقيقة 15 من مقصية مزدوجة، ونجح جريزمان فى التعادل فى الدقيقة 25 بعد أن عاد الحكم لتقنية الفيديو لإحتساب الهدف، وأعاد القائد سيرجيو راموس التقدم مجددا للملكى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء.
فى الشوط الثانى نجح البديل جاريث بيل فى تأمين فوز الريال بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 74.
بتلك النتيجة رفع الريال رصيده إلى 45 نقطة فى المركز الثانى، ويزيح أتلتيكو من الوصافة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة.
وقالت صحيفة ماركا فى صدر صفحتها الرئيسية العناوين التالية..
ريال مدريد عاد!
الملكي ينتصر في الديربي وقادم من اجل كل شيء.
ماركا
بينما جاءت عناوين صحيفة آس كالتالي..
ريال مدريد يطير
يفوز على اتليتكو 3 / 1 فى عرض رائع
آس
فيما قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية
الفار نجم الديربى
ريال مدريد يحقق انتصار 3 / 1
ورأت الصحيفة الشهيرة ان قرارات التحكيم أثارت الجدل ومدى اعتراض نادى أتليتكو على تلك القرارت التى يرونها أثرت على نتيجة المباراة.
موندو ديبورتيفو
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