شكرا لقرائتكم صلاح يخرس المشككين .. الصحافة الإنجليزية تتغنى بالفرعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر وناددي ليفربول غلاف صحيفة "اكسبريس" الإنجليزية الصادرة اليوم، الاحد، بعد تألقه في مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعنونت الصحيفة "ليفربول يخرس المشككين ويعود لوضعه السابق"، في إشارة إلى عودة ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتناولت الصحيفة إستعادة محمد صلاح لنغمة التهديف بعدما غاب عن التسجيل ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد، مشيدة بأداء "الفرعون المصري" في المباراة.

وسجل محمد صلاح هدفاً في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 65 في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يلتقي اليوم مع تشيلسي بملعب "الاتحاد".

ونجح محمد صلاح في معادلة إنجاز لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي مع نادي ليفربول بعدما سجل هدفاً في شباك بورنموث.

محمد صلاح بات أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفاً فى موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014، ليعادل إنجاز مهاجم ليفربول السابق لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

وسجل محمد صلاح 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الماضى مع ليفربول فيما سجل 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالى.