شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لسعد سمير بعد غيابه عن رحلة تنزانيا بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سعد سمير مدافع الاهلى جلسة تأهيل في «الجيم» صباح اليوم الأحد، على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.

وتخلف سعد سمير، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقبلة.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.