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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمرو جمال "يا فرحة ما تمت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حالة من الحزن تسيطر بقوة على جماهير النادى الأهلى بعدما أثبتت الأشعة الثانية التى أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق الأول معاناته من تمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الأمامية و غيابه لمدة 6 أسابيع.
و يمتلك عمرو جمال شعبية كبيرة لدى الجماهير الحمراء نظرا لمهارته التى جعلت مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، يرفض التفريط فيه و الإصرارعلى قيده بالقائمة المحلية تمهيداً للاستعانة به فى المباريات، إلا أن الإصابة التى لحقت به تتسبب فى ابتعاده عن الفريق خلال الفترة المقبلة حتى إكتمال شفاؤه .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة لدى النجم الأهلاوى داخل الملعب و بعض من حياته الشخصية فى الصور التالية :
عمرو جمال و نجله
عمرو جمال
عمرو جمال فى الكاجوال
عمرو جمال فى تدريبات الاهلى
عمرو جمال مع زميله وليد سليمان
عمرو جمال و زوجته
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