شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمرو جمال "يا فرحة ما تمت" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حالة من الحزن تسيطر بقوة على جماهير النادى الأهلى بعدما أثبتت الأشعة الثانية التى أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق الأول معاناته من تمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الأمامية و غيابه لمدة 6 أسابيع.

و يمتلك عمرو جمال شعبية كبيرة لدى الجماهير الحمراء نظرا لمهارته التى جعلت مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، يرفض التفريط فيه و الإصرارعلى قيده بالقائمة المحلية تمهيداً للاستعانة به فى المباريات، إلا أن الإصابة التى لحقت به تتسبب فى ابتعاده عن الفريق خلال الفترة المقبلة حتى إكتمال شفاؤه .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة لدى النجم الأهلاوى داخل الملعب و بعض من حياته الشخصية فى الصور التالية :



عمرو جمال و نجله



عمرو جمال



عمرو جمال فى الكاجوال



عمرو جمال فى تدريبات الاهلى



عمرو جمال مع زميله وليد سليمان