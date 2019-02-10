مباريات الأحد.. قمة نارية في الدوري الإنجليزي.. وبرشلونة يواجه أتلتيك بيلباو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 3 فبراير 2018 بمختلف الدوريات. الدوري الإنجليزي توتنهام × ليستر سيتي الموعد 15:30 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. مانشستر سيتي × تشيلسي الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإسباني فالنسيا × ريال سوسيداد الموعد 17: 15 مساء - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. برشلونة × أتليتك بيلباو الموعد 21:45 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري الإيطالي ساسولو × يوفنتوس الموعد 19:00 مساء - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. ميلان × كالياري الموعد 21:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4.

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