الإسماعيلي: نتمسك بأمل العودة لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي، أن الأمل مازال قائمة بشأن عودة الفريق من جديد لدوري أبطال أفريقيا، بعدما تم تحديد جلسة استماع بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لهم.

وكان الكاف قد سبق وأعلن استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا بسبب أحداث شغب جماهيره في مباراة الأفريقي التونسي بملعب استاد الإسماعيلية، والغاء نتائجه بالبطولة.

وقال حجاج في تصريحات لراديو "أون سبورت" "نتمسك بالأمل حتى لو كان ضعيفا، وخطوة جيدة تحديد جلسة استماع لنا في الكاف بعد التظلم الذي تقدمنا به، أمامنا وقت قبل المباراة المقبلة، متمسكون بالأمل".

وواصل "لقد قمنا بالتأكيد للكاف أننا سنتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية، وبعد التشاور مع عدد من مكاتب المحاماه في أوروبا، أكدوا لنا صحة موقفنا، وبالتالي اللجوء للمحكمة الرياضية والفوز بالقضية، يهدد بخسائر كبيرة للكاف بسبب المسابقة".

وأضاف "جماهير الإسماعيلي لم تقتحم ملعب المباراة، نمتلك كل المستندات والتسجيلات، وخطاب من النادي الأفريقي التونسي يؤكد عدم تعرض البعثة التونسية لأي ضرر بل هناك إشادة بحسن الاستقبال والضيافة".

واستمر "أيضا يمكننا التواصل مع نائب رئيس الأفريقي داخل جلسة الاستماع من أجل سماع شهادة، نحن جاهزون لعرض كل الأمور التي تثبت صحة موقفنا أمام الكاف أملا في العودة من جديد".

واختتم "هناك أمثلة سوف نستشهد بها أمام الكاف تتمثل في اقتحام جماهير الزمالك لملعب استاد القاهرة عام 2011 في الواقعة الشهيرة ولم يتم استبعاد الزمالك وقتها من البطولة، وكذلك جماهير وفاق سطيف أيضا في أحد النسخ".