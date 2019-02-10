مشجعون لساوثامبتون يسخرون من سالا

قال نادي ساوثامبتون إن اثنين من مشجعيه من الممكن إيقافهما بعد السخرية من جماهير كارديف سيتي بشأن وفاة المهاجم إميليانو سالا، خلال مباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

ولاقى الأرجنتيني سالا حتفه في حادث طائرة الشهر الماضي، بعد أيام من انضمامه لكارديف وتم العثور على جثته الخميس الماضي.

والتقطت صور لمشجعي ساوثامبتون وهم يقومون بإشارات للطائرة خلال خسارة ساوثامبتون 2-1 أمام كارديف أمس السبت.

وقال النادي في بيان: “يستطيع نادي ساوثامبتون تأكيد أن اثنين من مشجعيه تم القبض عليهما وأخذت الشرطة بياناتهما خلال مباراتنا ضد كارديف سيتي.. لا مكان لمثل هذا السلوك في رياضتنا ولن يتم التسامح معه في إستاد سانت ماريز”.

وقال ساوثامبتون إنه “سيتعاون مع شرطة هامشير لتحديد هوية الاثنين اللذين قاما بهذه الإشارات باتجاه جماهير كارديف”.

وأضاف النادي في بيانه: “سيتخذ النادي موقفاً حازماً ضد كل المتورطين، وينوي إيقاف هذين الشخصين اللذين تم تحديدهما”.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على سالا قبل المباراة.