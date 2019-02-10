ديمبيلي يعود لقائمة برشلونة

أعلن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عن قائمة الفريق لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم الأحد على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 23 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وشهدت القائمة عودة الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي بعد شفائه من إصابته بالتواء في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة ليغانيس في الليغا، وحصوله على الإذن الطبي، بينما غاب عنها كل من البرازيلي آرثر ميلو والحارس الهولندي ياسبر سيليسن والفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة، بالإضافة لجوردي ألبا الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء القائمة التي ضمت 19 لاعباً على النحو التالي: تير شتيغن وإينياكي بينيا وجيرارد بيكيه وجيسون موريو وكليمون لينغليه وتوماس فيرمايلين ونيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو وخوان ميراندا وسرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وفيليبي كوتينيو وكارليس ألينيا وعثمان ديمبيلي ومالكوم فيليبي وليونيل ميسي ولويس سواريز وكيفين برينس بواتينغ.

ويسعى “البلوغرانا” خلال مواجهة الأحد لاستعادة الانتصارات في الليغا بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فالنسيا، من أجل الابتعاد بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حسم “الديربي” أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-3.