شكرا لقرائتكم لجنة القيم تستمع لأقوال رئيس الزمالك فى شكوي الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اجتماعا اليوم للاستماع لأقوال رئيس نادي الزمالك في الشكوي المقدمة ضده من قبل مجلس ادارة الاهلي ويتهمه فيها بالسب والقذف.

كان رئيس الزمالك أكد أنه اخطر اتحاد الكرة برفض الحضور، وهو ما سيتم حسمه اليوم خاصة بعد سماع اللجنة لأقوال المستشار القانونى للأهلى فى الاجتماع السابق.