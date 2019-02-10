شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يهدد عودة النقاز فى موقعة نصر حسين داى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ملف بطولة الدورى الممتاز فى تدريبات اليوم الأحد بعد الانتهاء من مواجهة النجوم فى الجولة الحادية والعشرين بالبطولة والتى أنتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، خاصة إن الفريق لديه مواجهة هامة سيبدأ الاستعداد لها اليوم أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية خاصة إن الفريق الأبيض يتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط ومعه بترو أتلتيكو الأنجولى، بينما يتواجد الفريق الجزائرى فى المركز الثانى بالمجموعة بـ3 نقاط وهو نفس رصيد المتصدر جورماهيا الكينى.

ويبذل الجهاز الطبى للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، مجهودات كبيرة من أجل تجهيز الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق من أجل اللحاق بمواجهة نصر حسين داى بعدما غاب عن مباراة النجوم للإصابة فى أنكل القدم ولكن تأتى جاهزية حازم إمام بمثابة تهديدا لعودة النقاز فى موقعة الكونفدرالية خاصة مع تذبذب مستوى الأخير فى الفترة الماضية وسيحسم جروس تلك المسألة وفقا لجاهزية الدولى التونسى فى الفترة الجارية.