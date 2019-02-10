رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 10/ 2/ 2019 عدداً من المباريات الثقيلة في مختلف الدوريات حول العالم وبالتحديد الدوري الاسباني حيثُ يصطدم برشلونة مع أتلتيك بلباو في لقاء ناري، أما في الدوري الانجليزي فسوف يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأد والقنوات الناقلة لها:

الدوري الانجليزي الممتاز:

- توتنهام هوتسبر × ليستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ3:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق خالد الحدي

- مانشستر سيتي × تشيلسي:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حفيظ دراجي

الدوري الإسباني:

- أتلتيك بلباو × برشلونة:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت خليل البلوشي

الدوري الإيطالي:

- ساسولو × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت علي محمد علي

- ميلان × كالياري:

اليوم في تمام الـ9:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خالد الغول

الدوري الفرنسي:

- مونبيليه × موناكو:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق جواد بده

الدوري المصري:

- وادي دجلة × الاتحاد السكندري:

اليوم في تمام الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت HD

دوري الخليج العربي:

- العين × الوحدة:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD