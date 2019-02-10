رياضة | خوفا من الأهلي.. الزمالك يسعى لإنهاء أزمة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفا من الأهلي.. الزمالك يسعى لإنهاء أزمة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يرفض أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، حتى الآن طلبات محمد إبراهيم بشأن تعديل عقده مادياً قبل التجديد، خاصة أن عقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأكد نجل رئيس النادى أن الإدارة حددت العديد من الشروط ليصبح أى لاعب فى الفريق فئة أولى فى العقود وأهمها أن يكون يلعب بشكل أساسى مع الفريق ويشارك فى كل المباريات وهو ما لا ينطبق على محمد إبراهيم، بجانب أنه لا ينضم للمنتخب الوطنى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول إدارة الكرة إرضاء اللاعب خشية من رحيله بعد ذلك إلى الغريم التقليدى الأهلى، ويتمسك اللاعب بتقديره مادياً مثلما حدث مع أكثر من لاعب مؤخراً وأبرزهم طارق حامد ومحمود الونش.

جدول ترتيب الدوري المصري :-

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.