رياضة | تعليق ناري من مدرب ليفربول بشأن تألق محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدرب ليفربول بشأن تألق محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بدقة ما يريده من نجمه محمد صلاح هذا الموسم، عقب نهاية المباراة أمام بورنموث في الجولة الـ25 من البريميرليغ، السبت.

وأشاد المدير الفني الألماني كثيرا بأداء الفرعون المصري الذي أحرز هدف الفريق الثالث، ليعود "الريدز" إلى صدارة الترتيب، ويبقي على المنافسة الضارية مع مانشستر سيتي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ويبدو على طريق الاحتفاظ بلقب هداف "البريميرليج" للعام الثاني على التوالي.

وبهدفه، السبت، لامس رصيد أهداف صلاح مع ليفربول عتبة الـ20 هدفا في كل المسابقات هذا العام، وذلك للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق لأي لاعب منذ أيام الأوروغوياني لويس سواريز الذي رحل عن الفريق قبل 5 سنوات إلى برشلونة.

وأحرز صلاح 49 هدفا خلال 62 مباراة مع ليفربول في البريميرليغ، وهو رقم رائع للنجم المصري الذي يقود حلم الريدز إلى حصد اللقب الغائب منذ عام 1989-1990.

لكن يورغن كلوب لا يريد من النجم المصري إحراز الأهداف فحسب، إذ يتجاوز الأمر ذلك إلى اعتبارات أخرى عدة، حددها بوضوح عقب موقعة بورنموث.

وقال كلوب: "أرقام صلاح جيدة.. لكن الأداء كان جيدا بالفعل. لقد قدم مباراة رائعة".

وأوضح في تعليقات نشرها موقع «ليفربول إيكو»: «هذه كرة القدم التي يستطيع تقديمها، ونريد منه تقديمها، إنه يشارك في كل شيء وليس فقط إحراز الأهداف».