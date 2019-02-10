رياضة | الأهلي: الأموال ليست العامل الأول في تعاقداتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: الأموال ليست العامل الأول في تعاقداتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد، المتحدث الإعلامي بإسم النادي الأهلي، أن الأمول ليست العامل الأول في سياسة تعاقدات الفريق.

وقال شريف خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتعاقد مع اللاعبين وفق لمدى احتياج النادي لهذا اللاعب أولاً ثم رغبة اللاعب واستعداده للقتال والتضحية من أجل الأهلي".

وأضاف: "الأهلي يكرم اللاعب على تضحياته بالطريقة التي يراها، ومسألة الأموال ليست أزمة فلدينا أكثر من طريقة نوفر بها المبالغ المطلوبة".