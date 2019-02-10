اونلاين | Barcelona مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019

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Barcelona مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد سان ماميس في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني 2018-19، في مباراة قوية ينتظرها عشاق الفريق الكاتالوني بعد الفوز العريض الذي حققه الريال على اتلتيكو في ديربي مدريد بالأمس، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

Barcelona مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة برشلونة وبيلباو اليوم، يدخل الفريق الكاتالوني مباراة اليوم وهو قادم من تعادل إيجابي في الكلاسيكو أمام الميرينجي بهدف لكل منهم، وذلك في ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، أما في الدوري فظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 تقطة وبفارق ست نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 22 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في خمس، وتلقوا هزيمتين، يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر.

Barcelona مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019

على الجانب الأخر، كانت آخر مباريات أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر والذي يمتلك 27 نقطة، وخاض الفريق حتى الآن 22 مباراة في الليجا حقق الفريق الفوز خمس مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر ست مباريات.

Barcelona مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019

وسيخوض فالفيردي مدرب البارسا مباراة اليوم بنفس بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فيرمايلين وبيكيه في قلب الدفاع، وسيدخل سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب المدافع الإسباني، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي كوتينيو، سواريز، ميسي.

Barcelona مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019

وتنقل

مباراة اليوم في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي