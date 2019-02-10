الامارات | ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من نفايات الإلكترونيات

شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من نفايات الإلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020 في طوكيو، صنع الميداليات التي ستقدم للرياضيين خلال الدورة من مواد معاد تدويرها من نفايات الإلكترونيات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميداليات الأولمبياد التي تنطلق صيف العام المقبل، ستصنع من نفايات إلكترونية بدأت اليابان بجمعها من أنحاءء البلاد في 2017.

وانطلق مشروع جمع النفايات الإلكترونية قبل 18 شهرا، وتضمن الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة، مثل الحواسيب الشخصية والكاميرات وأكثر من 5 ملايين هاتف ذكي.

وقالت الصحيفة إن السكان تبرعوا بهذه الأجهزة القديمة، حتى وصل وزنها إلى نحو 50 ألف طن.

وبعد عمليات معقدة، نجح الفنيون في استخراج 16.5 كيلوغراما من الذهب حتى الآن، وهو 54 بالمئة من الكمية المطلوبة، لطلاء الميداليات الذهبية، مقابل 1800 كيلوغرام من الفضة، وهو 44 بالمئة من الكمية المطلوبة.

وتسعى اللجنة بحملة النفايات الإلكترونية، إلى التوعية بأهمية مشروعات الاستدامة وتقليل التلوث البيئي، كما ترمي إلى تشجيع اليابانيين على المشاركة بشكل ما في الأولمبياد.