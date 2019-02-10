فرسان مكة.. قول وفعل ووفاء بالوعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استرد فرسان مكة عافيتهم سريعا بالتغلب على مضيفهم الرائد 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفعوا رصيدهم إلى 34 نقطة.

وأوفى لاعبو الوحدة وإدارتهم ومدربهم بوعدهم من حيث استعادة الفريق وضعه الطبيعي سريعا.

تكفل بأهداف الوحدة، ريناتو جونيور (29) وفواز الصقور (52)، وماركوس جليرمي (90+ 7)، فيما سجل هدف الرائد الوحيد،أحمد حمودان في الدقيقة 11. وأكمل الرائد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم خالد الطريس، للاعب حسين الشويش في الدقيقة 70.

وكان بإمكان الوحدة زيادة الأهداف لولا التسرع والرعونة التي لازمت المحترف البرازيلي ماركوس جليرمي في أكثر من كرة سهلة أمام مرمى الرائد، الجزائري عزالدين بن دوخة، وسوء طالع اللاعب التونسي عصام الجبالي.

وعوض المدير الفني للوحدة، المصري أحمد ميدو، تعثر الفرسان على ملعبهم في الجولتين الماضيتين بالتعادل مع الحزم 1-1، وقبلها الخسارة من الاتحاد 0-2.وظهر الوحدة أفضل حالا وتماسكا في نقل الكرة والافتكاك، وإجادة الهجوم المرتد الذي نتجت عنه فرص سهلة كثيرة لعبت بأعصاب المدرب ميدو.

وصاحب الهدف الوحداوي الأول احتجاج من الرائد قبل أن يفصل الفار في احتسابه.

أما أبرز قصص أهداف المباراة، فترجمت في الهدف الثالث، والذي استغل فيه جليرمي مغادرة حارس الرائد مرماه، سعيا لتعزيز هجمة لفريقه في الدقيقة الأخيرة، ورواغ مدافعين قبل أن يسدد في المرمى الخالي.