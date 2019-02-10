شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبناء النجوم عاملين إيه فى عالم كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخلو الساحة الرياضية فى مصر والعالم بأكمله، من "أبناء العاملين" وفى بعض الأحيان يتفوق الأبناء على الأباء ويقدمون مردود مميز، وفى أحيان أخرى يكن مستواهم هابط ويستغلون فقط أسماء أبائهم التى تدفعهم للنجومية بأقل مجهود.

الملاعب المصرية، بها العديد من اللاعبين أبناء نجوم سابقين فى كرة القدم، على رأسهم شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ومصطفى أحمد شوبير، وأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز.

شريف إبن الوحش "إكرامى"

شريف إكرامى نجل الوحش الكبير إكرامى الشحات حارس الأهلى السابق، سار الابن على نهج أباه واحترف حراسة المرمى، حتى أصبح حارس المارد الأحمر ومنتخب مصر، إلا إنه اصبح الحارس الثانى فى الوقت الحالى، بعدما حصل محمد الشناوى على فرصة حراسة عرين الأهلى بصفة أساسية.

مصطفى أحمد شوبير

سار مصطفى فى نفس طريق أباه الحارس العملاق للأهلى السابق أحمد شوبير، وانضم مصطفى لناشئين الأهلى وفضل ممارسة اللعبة فى مركز حراسة المرمى مثل والده، ويتم حاليًا تصعيده من حين لآخر للفريق الأول استعدادًا لظهوره فى أقرب وقت.

أحمد طارق سليمان ابن مدرب حراس الأهلي

كما يسير أحمد طارق سليمان على نهج والده، الذى كان حارسًا سابقًا فى صفوف الأهلى وحاليًا أصبح مدربًا للحراس، حيث يتواجد نجل طارق سليمان فى قطاع ناشئين القلعة الحمراء بجوار مصطفى أحمد شوبير.

أحمد أيمن منصور نجل مهاجم الزمالك

أحمد منصور نجل أيمن منصور مهاجم الزمالك والمنتخب فى الثمانينات والتسعينات، بدأ الابن حياته فى القلعة البيضاء، لكنه انتقل إلى الجيش والداخلية ثم المصرى وأخيرًا لنادى بيراميدز، وأصبح من الركائز الأساسية بالفريق، ورغم أن الأب كان يجيد اللعب فى مركز المهاجم، إلا أن إبنه جاء عكس الاتجاه وقرر المشاركة فى مركز المدافع الصريح.

محمد شوقى إبن "غريب" المحلة

استمرارا لوالده شوقى غريب لاعب المحلة، والمديرالفنى لمنتخب الفراعنة السابق، سار محمد شوقى على نفس النهج، ومارس كرة القدم، وانضم للعديد من الأندية وبزغ نجمه مع المقاولون العرب فى الموسم الماضى، لينتقل بعدها لصفوف إنبى حاليًا.