مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الأحد مباريات ببطولات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

وادي دجلة مع الاتحاد السكندري 6:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير مع ليستر سيتي 3:30 عصرا

مانشستر سيتي مع تشيلسي 6:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ليجانيس مع ريـال بيتيس 1:00 ظهرا

فالنسيا مع ريـال سوسييداد 5:00 مساء

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