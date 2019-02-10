رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة نارية ضد تشيلسي، مساء اليوم الأحد والموافق 10 فبراير 2019، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراته مع تشيلسي في البريميرليج على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وتعتبر مباراة نارية بين الطرفين حيث أن نادي تشيلسي يريد الثلاث نقاط للدخول في المربع الذهبي بعد أن استولى مانشستر يونايتد على المركز الرابع عقب فوزه أمس على فولهام بثلاثية نظيفة.

بينما يريد مانشستر سيتي الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما عاد للمركز الثاني مرة أخرى بعد فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الحالية، حيث يطمح السيتي لحسم صراع الصدارة لصالحه.

ويحتل حالياً مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بينما تشيلسي يتواجد في المركز الخامس ومعه في جعبته 50 نقطة.

وتقرر أن تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في البر يميرليج مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي.

وهناك عدة قنوات مفتوحة ستنقل المباراة مثل قناة RMC Sport 1 HD الفرنسية بالإضافة إلى قناة ثانية وهي Sport TV 2 HD .

ويذكر فأن مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بنتيجة 2-0 لصالح البلوز حيث جاءت الأهداف عن طريق اللاعبين؛ نجولو كونتي والمدافع البرازيلي ديفيد لويز.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.