رياضة | مدحت عبد الهادي: الدوري لم يحسم للزمالك بعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت عبد الهادي: الدوري لم يحسم للزمالك بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق أن الدوري لم يحسم للفريق الأبيض بعد رغم تصدره لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الهادي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « لا أحد يستطيع التكهن ببطل الدوري او الفرق الثلاثة الهابطة لدوري المظاليم خاصة مع تقارب المستوى بين الفرق»

وأضاف: « خسارة الزمالك من جورماهيا الكيني جاءت لتكون حرس انذار للاعبين وظهر تركيز اللاعبين في مباراة النجوم».

جدول ترتيب الدوري المصري :-

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.