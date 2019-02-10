رياضة | الصليبي يهدد أحلام نجم الأهلي الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصليبي يهدد أحلام نجم الأهلي الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأكد إصابة أحمد أشرف قائد فريق النادي الأهلي ومنتهب الشباب مواليد 2001، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المشاركة مع فريقه في مباراة أمام بيراميدز سبورت، والتي أقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الجمهورية.
وكان اللاعب خضع لفحص طبي، عقب المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر، لتُثبت الأشعة تعرض اللاعب لقطع بالرباط الصليبي، وضرورة خضوعة لجراحة عاجلة بالساعات المقبلة.
ويعتبر أحمد أشرف واحد من الأعمدة الأساسية في تشكيلة منتخب الشباب الذي يقوده الكابتن ربيع ياسين، وقائد النادي الأهلي للشباب، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط ومركز صانع الألعاب.
ويواصل فريق 2001 بالأهلي احتلال صدارة ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة، بعد فوزه في 19 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وهزيمة وحيدة، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود ووادي دجلة