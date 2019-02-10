رياضة | موعد مباراة العين والوحدة يوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العين والوحدة يوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي العين ضد منافسه فريق الوحدة، يوم الأحد 10 فبراير في الساعة الخامسة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة أبوظبي الأولي الرياضية، والتي تذاع على قمر النايل سات، وسوف يعلق على تلك المباراة المعلق فارس عوض.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يحل نادي العين في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 29 نقطة، وسوف تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد.

يذكر أن حسين الشحات قد رحل عن نادي العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي الماضي، وانتقل إلى النادي الأهلي المصري، خاصة بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، والتي احتل الفريق الإماراتي المركز الثاني خلالها بعد نادي ريال مدريد.

ورحل المدرب زوران ماميتش عن تدريب الفريق في الأيام القليلة الماضية، من أجل التعاقد لتدريب نادي الهلال السعودي، بعد إقالة مدرب الفريق السعودي جيسوس، رغم النتائج المميزة التي قدمها ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة نارية، خاصة بعد الصفقات التي ابرمتها إدارة الناديين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفرق فيما تبقى من منافسات خلال هذا الموسم.