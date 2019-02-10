رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم الأحد 10 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم الأحد 10 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر سيتي لاستضافة تشيلسي مساء اليوم الأحد والموافق 10 فبراير 2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع تشيلسي في البريميرليج على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة نارية بين الطرفين، فنادي تشيلسي يريد الثلاث نقاط للدخول في المربع الذهبي بعد أن استولى مانشستر يونايتد على المركز الرابع عقب فوزه أمس على فولهام بثلاثية نظيفة.

بينما يريد مانشستر سيتي الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما عاد للمركز الثاني مرة أخرى بعد فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الحالية، حيث يطمح السيتي لحسم صراع الصدارة لصالحه.

ويحتل حالياً مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بينما تشيلسي يتواجد في المركز الخامس ومعه في جعبته 50 نقطة.

وتقرر أن تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في البر يميرليج مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي.

ويذكر فأن مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بنتيجة 2-0 لصالح البلوز حيث جاءت الأهداف عن طريق اللاعبين؛ نجولو كونتي والمدافع البرازيلي ديفيد لويز.

ويتوقع أن يلعب مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آيميريك لابورت، نيكولاس أوتاميندي، جون ستونز، كايل ووكر

خط الوسط: فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروينه

خط الهجوم: ليروي ساني، سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج

وينتظر أن يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، أنطونيو روديجير، دافيد لويز، سيزار آثبليكويتا

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، نجولو كانتي

خط الهجوم: إيدين هازارد، جونزالو هيجواين، ويليان

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.