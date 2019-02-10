برشلونة يسعي لهزيمة أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

يحل نادى برشلونة الإسبانى ضيفًا على أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة الـ23 لمنافسات الدورى الإسبانى على ملعب سان ماميس.

اختار أرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى، 19 لاعبًا فى قائمة الفريق استعداد للمواجهة المرتقبة فى تمام العاشرة إلا ربع مساءً.

ويغيب عن الفريق الحارس سيليسين والبرازيلى آرثر للإصابة وخوردى البا للإيقاف، بينما عاد الفرنسى عثمان ديمبلى بعد شفائه وسيرجيو بوسكيتش.

تضم القائمة التى اختارها المدير الفنى لنادى برشلونة كل من فى حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا والدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - موريللو - سيرجى روبرتو - فيرمايلن - ميراندا والوسط: راكيتيتش - كوتينيو - فيدال - الينيا - بوسكيتش والهجوم: ميسى - لويس سواريز - مالكوم - برينس-بواتينج – ديمبلى.