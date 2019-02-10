صاحب أزمة مباراة الأهلى والحرس يخضع للتحقيق

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جدة - عمرو شويل يخضع الحكم حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الأهلى والحرس الأخيرة، للتحقيق اليوم بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام، بعد تداول صورة له تفيد بعمله بإحدى الأكاديميات التى تحمل شعار النادى الأهلى. وفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحقيقا عاجلا فى صحة ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى من عدمه.. وهو ما تم نفيه من قبل مسئولو الاهلي وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي ولكن طلب مسئولو الجبلاية تقرير بالواقعة من قبل لجنة الحكام.

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