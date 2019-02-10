شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل تنزانيا لمواجهة "سيمبا" بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت بعثة فريق النادى الأهلى، منذ قليل، إلى العاصمة التنزانية دار السلام لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، وتضم قائمة الفريق، 21 لاعباً هم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – هشام محمد – رامى ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحى – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – على معلول – جونيور أجايى – محمد هانى – على لطفى – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدى فتحى – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب الكونغولى فى المركز الثانى بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" فى المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.