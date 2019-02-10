رياضة | أول تحرك من الزمالك تجاه أزمة فرجاني ساسي وأوباما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الزمالك تجاه أزمة فرجاني ساسي وأوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد إدارة الكرة بالزمالك برئاسة أمير مرتضى اجتماعا مع الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي عند استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين.

تأتي الجلسة مع الثنائي بسبب المشادة التي حصلت بينهما في الملعب أمس في مباراة النجوم بعدما دارت بينهما مشادة كلامية داخل الملعب.

وتنص اللائحة على تغريم أي لاعب حال افتعاله أي أزمة إلا أن إدارة الكرة ترغب في الوقوف على أسباب المشادة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الثنائي.

جدول ترتيب الدوري المصري :-

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.