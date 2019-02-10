رياضة | الظاهرة "رونالدو" يعلق على مقارنته بكريستيانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظاهرة "رونالدو" يعلق على مقارنته بكريستيانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو نجم ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان الإيطالي السابق على مقارنته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المرينجي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.



وقال الظاهرة في تصريحات لشبكة قنوات سكاي سبورتس: "سأقول بأن هذا الأمر بمثابة مزحة لا يتوجب عليها في الحقيقة أن تزعج أي منا".



واختتم الظاهرة تصريحاته قائلاً : "والسبب في ذلك هو أنه في الحقيقة عندما يقولون لي هذا الأمر فأشعر بفخر على ذلك الذي قدمته في كرة القدم وأنا متأكد أيضًا بأنه يشعر بالفخر للغاية على ما قدمه، سأقول إننا نحن الاثنان حقيقيان، نحن الاثنان رونالدو".



يذكرأن الدون البرتغالي رحل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية وانضم إلى صفوف السيدة العجوز في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 112 مليون يورو بينما اقتحم الظاهرة رونالدو نازاريو عالم المال والأعمال المتعلق بكرة القدم فور اعتزاله وتم تعيينه مبعوث ريال مدريد وقام بشراء نادي بلد الوليد في الآونة الأخيرة.