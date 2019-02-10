رياضة | موعد مباراة ميلان وكالياري اليوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان وكالياري اليوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ميلان بقيادة جينارو جاتوزو، منافسه نادي كالياري، يوم الأحد 10 فبراير في الساعة التاسعة والنصف مساءً علي ملعب "السان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD، وسوف يعلق علي هذة المباراة المعلق خالد الغول.

ويرغب نادي ميلان في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل العودة لحصد لقب الكالتشيو بعد سنوات من الغياب عن إحراز الألقاب للنادي في الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق ميلان المركز السادس هذا الموسم بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق كالياري في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ميلان ضد نادي كالياري في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.