رياضة | برشلونة يوقف مفاوضاته مع رابيو لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوقف مفاوضاته مع رابيو لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مفاوضات برشلونة مع إدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان توقفت.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن إدارة النادي الكتالوني ستجمد المفاوضات مع رابيو بعد تعاقده مع فرانكي دي يونج من آياكس أمستردام وتطور آداء لاعب الرديف كارليس آلينيا بالإضافة لوجود عناصر قوية فى خط الوسط مثل أرثر ميلو وأرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن والدة رابيو ووكيلة أعماله تطالب بمقابل مادي كبير من أجل حسم صفقة نجم PSG لصالح البارسا.



يذكر أن رابيو ينتهى عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري وأعن عدم تمديد تعاقده مع العملاق الباريسي فى ظل الصراع الأوروبي الكبير على الفوز بخدماته.