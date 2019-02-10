رياضة | 800 ألف دولار تقرب أجايي من البقاء في الأهلي

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أنهى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاتفاق مع جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، للتجديد على عقوده مع النادي لفترة مقبلة.

ونجح عبدالحفيظ، في الحصول على موافقة اللاعب بالبقاء داخل صفوف الفريق، لمدة عامين عقب رفض أجايي، التجديد لمدة ثلاثة مواسم.